Alberi finiti nelle strade, soprattutto lungo la 20 Ovest e la quattro. Pali dell’energia elettrica a terra, campagne devastate, produzioni agricole danneggiate. Il Comune di Arborea ha deciso di dichiarare lo stato di calamità.

Un modo per poter avere poi dalla Regione un eventuale ristoro dei danni subiti. Anche nel paese della bonifica dal 20 al 23 dicembre scorsi fortissime raffiche di vento, che in alcune ore hanno superato anche i 100 chilometri orari, hanno causato danni in varie zone del territorio.

«Danni anche alle infrastrutture e beni pubblici e privati», si legge nella delibera di Giunta. Situazione che in quei giorni portò la sindaca Manuela Pintus ad attivare il Centro Operativo Comunale. Il Comune chiede alla Regione quindi il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le avverse condizioni atmosferiche e di conseguenza l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie, come del resto prevede la legge, anche per il ristoro dei danni subiti dagli operatori agricoli e dalle attività produttive.

