Ancora nessun libro in esposizione. Il vecchio Silos di Arborea, storico edificio del paese ma anche il più alto, con i suoi 32 metri, tra via Barany e via Marconi, è ancora un enorme rudere. La trasformazione dell’immobile nel “Centro del libro”, progetto finanziato dalla Regione nel 2015 per un totale di 4 milioni di euro, è ancora sulla carta. Sugli interventi interrotti tempo fa è ancora in corso un contenzioso tra l’amministrazione comunale e la ditta siciliana che aveva vinto l’appalto. Ma breve potrebbe esserci qualche novità. Intanto l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Rullo ricorda la vicenda: “Dopo alcuni mesi dall'inizio dei lavori avevamo notato che gli interventi andavano troppo a rilento, l'impresa in sostanza non stava rispettando il crono programma. Ecco perché avevamo deciso di rescindere il contratto”.

È lì che iniziò la causa tra impresa e Comune. “Attualmente la situazione che è all'esame del tribunale ordinario di Oristano - spiega ancora Rullo - vede da una parte il Comune che ha proceduto con la risoluzione del contratto e dall'altra l'impresa che si oppone alla risoluzione e chiede di proseguire con un aumento dei costi contrattuali. Il giudice del Tribunale di Oristano ha proposto alle parti l'accettazione di un accordo che prevede la risoluzione consensuale, in modo da scongiurare l'avvio di un lungo contenzioso. Nell’accordo c’è la restituzione al Comune delle somme anticipate e mai lavorate, per un totale di circa 500 mila euro. L’impresa - va avanti Rullo - accettando la nostra proposta eviterebbe ulteriori esposizioni e lungaggini”. Rullo fa sapere che a giorni ci dovrebbero essere novità: “Auspichiamo di giungere al termine della vertenza in poche settimane. Se l’impresa accetterà la nostra posposta a quel punto l’importante lavoro verrà affidato a una nuova impresa”.

