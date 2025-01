Pochi giorni fa la richiesta di un Consiglio comunale urgente per approvare le nuove tariffe della Tari per l'anno 2024, ora arriva l’interrogazione. Il caso Tari ad Arborea non si placa. I consiglieri della minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, gli stessi che nei giorni scorso hanno accusato l'amministrazione di aver fatto pagare ai cittadini un'imposta non dovuta a causa della mancata pubblicazione delle tariffe 2024 sul sito del Ministero, chiedono alla sindaca Manuela Pintus e all’assessora al Bilancio Antonella Cenghialta di leggere, durante il prossimo Consiglio, la relazione che un cittadino ha consegnato pochi giorni all’opposizione.

Tante pagine dove viene contestato il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dell’ecocentro comunale tra costi, entrate, detrazioni e contributi e la Tassa sui rifiuti. "Dopo la lettura del documento chiediamo di avere per iscritto, risposte precise, dettagliate e circostanziate".

La minoranza ricorda poi che la reazione fornita dal cittadino, protocollata lo scorso 13 gennaio, doveva pervenire a tutti i Consiglieri comunali, come specificamente richiesto dal mittente.

«A tutt’oggi - dice la minoranza - il documento risulta non pervenuto. Si chiede cosa ha impedito la trasmissione dello stesso per tutto questo tempo».

Il documento è stato inviato anche a l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

