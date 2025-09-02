Ad Arborea già fervono i preparativi per la tradizionale "Sagra della polenta" promossa dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. Da pochi giorni e fino al prossimo 25 settembre, gli operatori commerciali che vogliono esporre e vendere i propri prodotti durante l'evento che ogni anno attira tantissime persone possono già chiedere in Comune la concessione dello spazio pubblico.

L’evento è in programma per il 18 e il 19 ottobre nel centro storico del paese, in piazza Maria Ausiliatrice. Come ha fatto sapere il Comune, le domande dovranno essere presentate preferibilmente tramite il sistema istanze online raggiungibile dal link presente nel sito istituzionale. Oppure tramite posta elettronica. Nella documentazione è obbligatorio inserire tutti i dati previsti dal nuovo regolamento comunale approvato dalla Giunta a febbraio scorso, come ad esempio il Durc o la certificazione di regolarità contributiva.

In quei due giorni centro di Arborea si trasformerà in un ristorante a cielo aperto. Verrà offerta la polenta cucinata in vari modi. Per i presenti sarà anche l'occasione per acquistare i prodotti che ogni anno vengono venduti nelle vie limitrofe.

