Lavori fermi e tante domande. I consiglieri del Comune di Arborea seduti nei banchi della minoranza, e cioè Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci hanno presentato due interrogazioni distinte con tanto di foto allegate per chiedere informazioni alla sindaca Manuela Pintus sulla sospensione dei lavori che riguardano due importanti strutture pubbliche del paese.

Una è l’ex silos dove dopo la ristrutturazione nascerà un centro del libro. I consiglieri chiedono per quale motivo il cantiere non sia operativo e quale sarà la data definitiva di consegna dell’opera alla comunità. L’opposizione chiede spiegazioni anche sui lavori iniziati tempo fa per la realizzazione del Centro territoriale della musica.

I consiglieri Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci domandano per quale motivo non sia stata rispettata la data di scadenza, perché il cantiere non sia operativo, per quale motivo è stata demolita la parte est in pietra dell'edificio e ricostruita in mattoni rossi ma anche quali misure l’amministrazione stia adottando per risolvere le evidenti difficoltà emerse che hanno portato al blocco del cantiere. Tutte le risposte dovrebbero arrivare durante il prossimo Consiglio comunale.

