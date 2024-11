Dal 4 novembre al 14 dicembre il comune di Arborea e la proloco, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, organizzano “Istoria”. Un festival culturale, con una serie di manifestazioni denominate “Nell’acqua il futuro e il cammino verso l’identità”.

L'idrovora di Sassu (foto Mauro Serra)

La celebrazione ha preso avvio in occasione dell’entrata in funzione dell’idrovora di Sassu, nel comune di Arborea, avvenuta nel 1934. L’illustrazione dell’opera idraulica e storico-architettonica è stata fatta da Giorgio Pellegrini, già docente dell’università di Cagliari che ha definito l’opera ingegneristica: «Il macchinismo prodigio della modernità e guardia idraulica del territorio».

Una delle quattro pompe che prosciugano i canali di Arborea (foto Mauro Serra)

Tanti i visitatori che hanno potuto visitare il complesso idraulico aperto, per la prima volta al pubblico.

Giorgio Pellegrini durante la cerimonia (foto Mauro Serra)

«Una occasione unica per visitare anche internamente», ha detto Silvia Serra, «un capolavoro di architettura e di ingegneria idraulica, preservata per 90 anni grazie al riconoscimento del suo valore certamente da parte dell'Ente che lo gestisce, ma anche da parte della comunità, dell'amministrazione comunale e in particolare da Prof. Pellegrini, già docente universitario di Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Cagliari, che ne ha illustrato le valenze e peculiarità storico-artistiche».

Giorgio Pellegrini all'interno dell'Idrovora (foto Mauro Serra)

