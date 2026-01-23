Celebrazioni religiose, un incontro comunitario e consegna della Borsa Don Bosco: un segno di fiducia che diventa impegno e relazione nel tempo. Domenica primo febbraio Arborea celebra San Giovanni Bosco, che significa fare memoria di una presenza che continua a interrogare, educare e accompagnare. La giornata, promossa dall’Unione Exallievi ed Exallieve di Don Bosco di Arborea insieme alla parrocchia del Santissimo Redentore, non è solo una festa, ma un momento di rinnovamento del cammino comunitario. “Don Bosco ci ha insegnato che l’educazione non si esaurisce in un gesto, né si riduce a un risultato - commenta il presidente dell’Unione Marcio Pinna - È una relazione che cresce nel tempo, fatta di fiducia, presenza e responsabilità reciproca. È in questa prospettiva che la comunità si ritrova, coinvolgendo exallievi, famiglie, giovani e amici, per riconoscersi parte di una stessa esperienza educativa”. La giornata si aprirà alle 10 in piazza Maria Ausiliatrice con l’accoglienza dei partecipanti. Poi la processione con Don Bosco. La Santa Messa delle 11:15: sarà il cuore spirituale dell’incontro, luogo di ascolto e di affidamento. Alle 12:15 l’assemblea dei soci dell’Unione Exallievi ed Exallieve offrirà l’occasione per rinnovare il tesseramento per il 2026, come segno di appartenenza e continuità. Il pranzo comunitario, alle 13:30 presso la Pro Loco di Arborea, e sarà un ulteriore momento di fraternità e dialogo semplice, nel segno della famiglia. Particolarmente significativo sarà il momento della consegna della Borsa Don Bosco. “Non nasce come un premio né come un semplice contributo economico, ma come uno strumento educativo - spiega Marco Pinna - Con la Borsa Don Bosco la comunità non si limita a riconoscere un impegno scolastico, ma esprime fiducia e propone un cammino condiviso che coinvolge i giovani, le loro famiglie, la Parrocchia e l’Unione Exallievi. Questo cammino chiede continuità, presenza e corresponsabilità, ciascuno secondo le proprie possibilità”. Durante l’intera giornata sarà possibile aderire o rinnovare l’iscrizione all’Unione Exallievi ed Exallieve. “Celebrare Don Bosco ad Arborea significa, oggi come ieri, scegliere di educare non da soli, ma insieme. Non per escludere, ma per accompagnare - conclude il presidente Pinna - Non per togliere, ma per rafforzare il valore di un cammino condiviso che guarda al futuro con speranza e concretezza”.

