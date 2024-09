Questa volta nessuna manifestazione. Per chiedere di eliminare tutti pericoli nelle strade il Comune di Arborea cambia strategia e chiede ai cittadini di firmare una petizione popolare da inviare poi in Regione, all’assessorato dei Lavori Pubblici. Ma anche in Provincia. Da lunedì mattina nelle attività commerciali del paese sarà possibile lasciare il proprio nome e cognome per chiedere di mettere in sicurezza il tratto della strada provinciale 52.

È il principale collegamento in entrata e uscita con la statale 131, completamente dissestato. Il fondo è completamente sconnesso e l’aspetto è quello di una strada dismessa e abbandonata. Un susseguirsi di buche che non lasciano scampo all’automobilista costretto agli slalom tra gli avvallamenti. Gli assessori comunali consegneranno ai titolari dei negozi la documentazione, con la collaborazione di alcuni cittadini. Nelle varie postazioni ci sarà sia il foglio da firmare, ma anche quello dove si leggono tutte le motivazioni che hanno spinto il Comune a promuovere la petizione. Sarà possibile lasciare la firma anche in Comune, dove il banchetto è stato allestito ieri. Ma anche nel municipio di Marrubiu.

Manuela Pintus, sindaca di Arborea: «La petizione ha l'obiettivo di chiedere un sopralluogo congiunto con Regione e Provincia per la verifica delle condizioni della strada provinciale 52 e della successiva e necessaria messa in sicurezza. Gli interventi che si sono susseguiti per decenni non sono stati sufficienti a preservare condizioni stradali che possano garantire la sicurezza degli automobilisti. Sarà possibile firmare fino al 23 ottobre».

© Riproduzione riservata