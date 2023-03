C’è all’approvazione all’unanimità per il Piano di sviluppo locale del Comune denominato “Santa Giusta 2030”. Durante l’ultimo Consiglio comunale tutti i presenti hanno votato positivamente al documento promosso dalla Giusta e che ora verrà presentato in Regione con la speranza che venga finanziato. O tutto assieme, o a opere singole. Si tratta infatti di un insieme di progetti ambiziosi che il Comune lagunare ha studiato in collaborazione con vari esperti considerando sia il questionario anonimo promosso dal Comune tempo fa e fatto compilare ai cittadini per capire le esigenze del territorio, sia i progetti che tempo fa non sono stati finanziati nell’ambito del Pnrr.

“L’obiettivo finale è quello di creare sviluppo per il territorio - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - quindi anche posti di lavoro e offrire servizi in più ai cittadini. Abbiamo cercato di mettere a frutto le richieste arrivate dalla comunità”.

Durante il Consiglio è intervenuto anche il consigliere di minoranza Antonello Figus, nonchè ex sindaco: “Si capisce che questa amministrazione ha cambiato drasticamente linea rispetto a quanto affermato dal sindaco subito dopo le elezioni, quando espresse la propria contrarietà alle grandi opere per privilegiare la quotidianità. Il gruppo di minoranza non era d'accordo con l'affermazione ma ora, a distanza di tempo, la maggioranza ha capito che le grandi opere sono necessarie per lo sviluppo della collettività”.

Figus ha poi dichiarato di essere d'accordo con le azioni proposte, "anche perché molte di esse sono completamenti di azioni già avviate dalla precedente amministrazione. Ora però inizia la parte più difficile: la ricerca dei bandi di finanziamento".

