È stata pubblicata, dal Gal Marmilla, la graduatoria provvisoria relativa all’intervento per il “Potenziamento dei luoghi della cultura di proprietà degli Enti Locali”. I beneficiari, le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili, devono inviare entro 30 giorni, al fine di accedere alla seconda fase, la documentazione progettuale esecutiva prevista dal Bando. Sono 8 le domande ammissibili e finanziabili, per un totale di poco più di 215mila euro. “Risorse che – commenta il presidente Renzo Ibba - sono state incrementate dal GAL, al fine di poter sostenere tutti i progetti presentati per un totale di oltre un milione di euro”. Tra le proposte il miglioramento di aree di aggregazione sociale, la realizzazione di mostre culturali permanenti e la progettazione di percorsi fitness e salute. L’obiettivo del bando è quello di promuovere reti di enti locali, per facilitare la costituzione di comunità di studio e di apprendimento sulla cultura locale, rafforzare l’identità e migliorare l’offerta dei luoghi di aggregazione sociale. Tra le spese ammissibili la ristrutturazione, il recupero architettonico, il risanamento conservativo, l’adeguamento di fabbricati per servizi di base alla popolazione rurale e delle relative aree di pertinenza; la realizzazione o riqualificazione di spazi di verde pubblico attrezzato per attività ricreative nel tempo libero; la riqualificazione, pulizia e interventi di miglioramento della fruibilità di siti archeologici; l’acquisto di strumenti, arredi, macchinari e attrezzature, finalizzati a garantire e potenziare l’aggregazione.

