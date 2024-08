Quarant'anni in Poste Italiane e quarant'anni di canottaggio. Un amore andato di pari passo. Antonio Marras, 63 anni, di Oristano, è stato il primo allenatore del campione olimpico Stefano Oppo. E ora, dopo aver festeggiato insieme a lui a Parigi la medaglia d'argento si racconta.

«Sono entrato in azienda nel 1984 attraverso un concorso pubblico – racconta Marras che ora lavora a Donigala, membro da una vita del Circolo nautico di Oristano – Ho lavorato in tanti piccoli paesi. Ho sempre pensato, attraverso il mio lavoro, di poter essere utile alla gente».

Per lui il lavoro e la passione sono andati di pari passo: «In entrambi i contesti credo che il mio sia un ruolo sociale: allo sportello, nel rapporto con i clienti, cercando di capire quali sono le loro esigenze; sul campo di allenamento e di gara con i ragazzi, che contribuiscono a far crescere attraverso lo sport, insegnando loro l'umiltà e l'applicazione, senza scordare mai il divertimento, alla base di tutta la nostra attività. Ho allenato Stefano dal 2003 al 2010, per 7 anni – racconta ancora Marras – e devo confessare che all'inizio non mostrava le caratteristiche che sono poi emerse da adulto: da piccolo, infatti, era molto timido e scoordinato. Dai 13 anni in su è andato via via migliorando nelle sue prestazioni fino a diventare il miglior canottiere sardo della sua categoria: da lì in poi è iniziata la sua magnifica carriera, culminata nei successi che tutti conosciamo».

