L’obiettivo è sempre lo stesso: combattere il randagismo.

A Cabras prosegue l’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis per combattere questo triste fenomeno.

Dopo il fortunato avvio del progetto Baibau, volto a incentivare le adozioni dei cani presenti nel canile, è stato pubblicato il bando per la realizzazione del Registro comunale dei volontari che si rendono disponibili a garantire uno stallo momentaneo per gli animali vaganti, un passaggio preliminare all’inserimento in canile e che ha l’obiettivo di prevenire il problema del sovrannumero di animali incustoditi.

«Siamo orgogliosi dell’appoggio dei tanti volontari che supportano il progetto a tutela degli animali che non hanno ancora un padrone – afferma l’assessore alla Cultura Carlo Trincas -. Grazie alla collaborazione del Servizio di Polizia locale abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, dando la possibilità di creare un registro di affidatari che si rendano disponibili per coprire il momento di transizione tra il ritrovamento dell’animale e la ricerca di un nuovo padrone, così da evitare il passaggio in canile. Un gesto di grande altruismo e valore civile».

Per poter presentare la richiesta di inserimento nell’elenco occorre essere maggiorenni ed essere riconosciuti idonei a seguito di un breve colloquio.

I volontari potranno essere contattati per l’affido in custodia del cane per il periodo di un mese e si impegneranno a garantire all’animale, senza oneri finanziari a loro carico, il vitto e l’alloggio, la chippatura, le vaccinazioni e le cure veterinarie eventualmente necessarie, nonché il supporto per la sterilizzazione e, in caso di successivo affido a terzi, l’assistenza per l’attivazione delle procedure di viaggio per raggiungere i nuovi proprietari.

L’Ente è pronto anche all’attivazione di convenzioni con associazioni di volontariato che si occupano di benessere animale e che possano coordinare l’operato dei cittadini iscritti all’albo.

Per maggiori dettagli è possibile scaricare il bando dal sito istituzionale del Comune di Cabras.

Le istanze potranno essere presentate all’ufficio protocollo mediante consegna a mano o con invio all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it entro il 31 ottobre.

