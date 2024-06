Angelo Desogus, tra i più forti protagonisti del ciclismo sardo, racconterà la passione per le due ruote alla sua comunità durante un incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Zeddiani.

In collaborazione con la famiglia e gli amici, gli amministratori promuovono un incontro per celebrare la figura di Angelo Desogus che ha rappresentato, per oltre mezzo secolo, un esempio di come lo sport valorizzi la vita sociale e culturale, unendo le persone e le comunità. Dialogherà con lui il professor Gianni Corona. L'appuntamento è per sabato 15 giugno alle 18 al Montegranatico.

«A Zeddiani tutto questo è passione - scrive in una nota il Comune per annunciare l'evento - è gente che pedala, ed è cultura».

Angelo Desogus non è stato solo un atleta, per molti anni anche dirigente dell’associazione Udace. Ancora oggi, quando può, sale sulla sua bici e trasmette la passione ai giovani.

Da qualche anno condivide anche il dolore per la perdita del figlio Giuseppe, morto diversi anni fa a causa di un incidente in bicicletta. Un destino beffardo.

