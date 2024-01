l calvario dei lavori al campo Italia continua. Quando pareva che i problemi fossero tutti risolti e si stesse andando alla chiusura degli interventi, ecco presentarsene dei nuovi. E sui tempi di conclusione delle opere anche il sindaco Piero Casula, ammette “al momento non è dato sapere”. E’ lo stesso primo cittadino a spiegare il nuovo intoppo.

“La Lnd – evidenzia Casula- ha effettuato il collaudo del sottofondo peraltro non oggetto di lavori in questo intervento, per poter procedere alla posa del manto erboso. Ha segnalato dei problemi nel drenaggio e richiesto un intervento risolutivo. Il Comune ha dato incarico ad un geologo per stabilire il tipo di intervento da eseguire. Fatti i carotaggi il 4 gennaio, stiamo aspettando l'esito dell'analisi. Sicuramente – sottolinea il sindaco- sarà necessario rimuovere uno strato superficiale del terreno e sostituirlo con materiale di granulometria diversa. Fatto questo lavoro la stessa Lnd procederà a eseguire un nuovo collaudo e, se va in porto, si darà il via alla posa del manto erboso. Stiamo chiedendo all'ufficio, alla direzione lavori e al geologo di procedere il più celermente possibile”.

La questione dei ritardi nei lavori al campo Italia è anche rimbalzata in Consiglio comunale con la consigliera di Fratelli d’Italia Rosalia Acca che ha chiesto conto al sindaco Casula a che punto fossero i lavori. “ Sembra stiamo parlando del Bernabeu di Madrid – afferma – io non capisco se tutte queste problematiche abbiano alla base delle carenze progettuali o meno. Certo è che i costi lievitano con una spesa che ormai dovrebbe essere arrivata a due milioni di euro. E intanto- sottolinea Acca- le formazioni di calcio stanno per concludere la terza stagione consecutiva in trasferta con difficoltà logistiche incredibili e non più accettabili”.

Appare ormai chiaro che il Bosa che milita in Eccellenza dovrà continuare a giocare nel campo di Bonorva, mentre la Calmedia partecipante al torneo di Seconda è ospitata a Cuglieri. I lavori, con un costo iniziale di un milione e 450 mila euro, stanno interessando campo da gioco, spogliatoi, recinzioni e tribune, impianti e illuminazione. In corso d’opera è stato necessaria una variante al progetto per 200 mila euro sul colle dei Cappuccini.

Recentemente la Giunta ha invece approvato un progetto di completamento per ulteriori 74 mila euro. Opere necessarie per il collaudo della Lega Dilettanti per un impegno di 20 mila euro.

