Era presente anche il Comune di Masullas, nei giorni scorsi, all’evento fieristico “Fa’ la cosa giusta”, a Milano, appuntamento che ha la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.

È la terza volta che il paese del “Parte Montis” partecipa all’evento come “Borgo Autentico”, con l’obiettivo di mettere in luce il suo patrimonio storico e culturale.

A Masullas, infatti, sono presenti il “Geomuseo Monte Arci”, il museo di Storia Naturale “Aquilegia”, il museo “I Cavalieri delle Colline”, il giardino botanico e il giacimento dell’ossidiana “Conca 'e Cannas”.

«Un’occasione importante – commenta il sindaco Ennio Vacca – per far conoscere chi siamo ed entrare nel mondo del turismo lento, dei cammini e dei borghi, incontrare coloro che possono essere interessati a visitare il nostro territorio».

