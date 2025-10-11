Sarà presente anche il Gal Marmilla al Festival “C’è più Gusto 2025”, a Bologna.

L’evento è previsto per sabato 18 e domenica 19 ottobre, nel Palazzo Re Enzo. La manifestazione dedicata al cibo ha scelto come tema per il 2025 "I linguaggi del cibo". A rappresentare il Gal Marmilla i referenti delle due reti soggetto "Croxiu" e "Obsidian", costituite a seguito del percorso di assistenza specialistica offerto dal Gal, il presidente Matteo Castangia, alcuni componenti del direttivo e l'animatrice Sara Cogotti.

Per la rete Croxiu sarà presente Maria Jose Scanu, del Pastificio Santa Margherita di Baradili. «Siamo orgogliosi e felici di rappresentare la rete “Croxiu” a Bologna – afferma Scanu - Insieme ai prodotti proveremo a raccontare al meglio anche la nostra Marmilla". Prosegue Albino Simbula di Giara Miele, referente della rete “Obsidian». «Il festival – conferma - è un'importante vetrina di promozione e visibilità per la nostra rete. Si tratta della prima opportunità che abbiamo per raccontarci, coglieremo al massimo questa occasione».

Un’occasione per farsi conoscere. «La partecipazione al Festival di Bologna – afferma Castangia - va a coronare l'esito finale di un progetto sperimentale volto a mettere in rete i produttori dell'agroalimentare con i gestori di beni culturali, con il doppio obiettivo di superare gli individualismi e lavorare insieme».

