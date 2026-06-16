Anche ad Allai si è insediata davanti ad un pubblico numeroso la nuova Amministrazione comunale. Il neoletto sindaco Placido Angelino Pischedda, dopo aver giurato, ha presentato la squadra che lo affiancherà. Come sua vice ha scelto Marika Urru che prende anche le deleghe a Territorio, Pubblica Istruzione, Servizi Socio-Assistenziali. Edoardo Deligia è l’assessore a Lavori Pubblici, Viabilità, Sport, mentre Samuele Saba prende l’assessorato a Bilancio, Personale, Politiche Giovanili. Il primo cittadino ha deciso di tenere per sé le deleghe a Programmazione, Polizia Urbana, Beni Culturali ed Ambientali, Ambiente ed Ecologia.

La scelta del sindaco è stata poi quella di coinvolgere attivamente anche il resto del gruppo, assegnando anche se fuori dalla Giunta, una serie di deleghe. In particolare, Anna Virdis si occuperà di Promozione Turismo, Claudio Delugas di Viabilità Rurale, Gerardo Patta Gerardo di Agricoltura. Ed ancora Matilde Mereu ed Antonella Curreli di Servizi Socioassistenziali, Terza Età. Infine Nicola Scala è Omar Pischedda seguiranno l’ Associazionismo. “Abbiamo costituito una Giunta di ragazzi giovani che hanno dalla loro entusiasmo, dinamicità e soprattutto nuove idee, Lavoreremo di squadra per ottenere il meglio dalle opportunità che si presenteranno per Allai e i nostri compaesani”, afferma il sindaco. Ora quindi Amministrazione a lavoro.

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