E’ iniziato il conto alla rovescia per i dieci Comuni dell’Alto Oristanese che andranno alle urne nella prossima primavera fra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo quanto stabilito dal ministero dell’Interno. Partite allora le grandi manovre per la conferma o l’ individuazione dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere. Nell’Unione dei Comuni del Guilcier dovranno essere rinnovate le amministrazioni comunali di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, mentre in quella del Barigadu saranno chiamati al voto Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Ula Tirso.

La cosa certa è che si lavora in maniera più intensa nei paesi dove nelle precedenti tornate elettorali non si era riusciti a presentare almeno due raggruppamenti. E’ il caso di Norbello dove dopo 10 anni alla lista della maggioranza, se ne contrapporrà almeno un’ ‘altra, capeggiata da Daniela Meloni che ha già ufficializzato la sua discesa in campo. Il sindaco Matteo Manca dal suo canto ha già invece comunicato alcune candidature.

Anche ad Abbasanta la sindaca Patrizia Carta dovrebbe avere degli sfidanti, mentre nella vicina Ghilarza, sicura la riproposizione della lista guidata dall’attuale capogruppo della minoranza Eugenia Usai. Più incerta sembra situazione relativa alla maggioranza uscente. Si mormora infatti di una divisione nella maggioranza con la parte fedele al sindaco Stefano Licheri e l’altra vicina al consigliere comunale Sebastiano Caddeo.

A Paulilatino l’ appuntamento con il voto non dovrebbe creare grandi sorprese con la riproposizione del sindaco Domenico Gallus la cui rielezione è importante anche per mantenere il ruolo di consigliere provinciale Dall’altra parte del lago chi non sarà invece alla guida della lista è il sindaco di Neoneli Salvatore Cau che ricopre anche l’incarico di Consigliere regionale. “ Sono orgoglioso di poter dire - sottolinea - che all’interno della maggioranza sta maturando il ricambio”.

Non sarà della partita dopo 16 anni neppure come consigliere il sindaco di Busachi Gianni Orrù. “ Sosterremo la candidatura del vicesindaco Lino Cordella- fa sapere il sindaco- in continuità con quanto fatto sin’ora e il completamento delle tante cose avviate”. A Fordongianus tutto ancora da definire. “ A breve- anticipa il sindaco Serafino Pischedda- ci riuniremo per iniziare a parlarne”. Identica situazione a Samugheo con il sindaco Basilio Patta che evidenzia come ancora sia stato toccato l’argomento.

