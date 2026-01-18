Nuovo passo nell’articolato percorso amministrativo legato all’intervento di escavo del fiume Temo, dalla zona del Ponte Vecchio fino alla foce. Con una determinazione firmata dal responsabile dell’area lavori pubblici e manutenzioni, Elena Beccu, l’Ente ha nominato Ornella Sanna come nuovo responsabile unico del progetto, in sostituzione della stessa Beccu. La decisione arriva dopo una lunga serie di atti amministrativi e aggiornamenti normativi che hanno interessato l’opera, finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

L’intervento, inizialmente dotato di un Cup specifico e regolato da una convenzione stipulata nel 2018 tra il Comune e l’ assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ha subito negli anni una riprogrammazione delle risorse e un aggiornamento delle procedure, fino alla recente decisione della Regione di sottoporlo a valutazione di Iipatto Ambientale. Proprio l’avvio della procedura di via e la necessità di ripartire dal livello di progetto preliminare, secondo quanto previsto dal precedente Codice degli appalti, hanno reso necessario riorganizzare i carichi di lavoro e individuare un nuovo Rup.

Le risorse attualmente disponibili per la progettazione ammontano a 300 mila euro, già assegnate nell’ambito della programmazione Fsc. Un passaggio amministrativo che segna la ripartenza di un’opera attesa da anni e considerata strategica per la sicurezza idraulica e la valorizzazione del Temo

