Bosa, ancora un passo in avanti per il progetto di escavo sul fiume TemoLe risorse attualmente disponibili per la progettazione ammontano a 300 mila euro
Nuovo passo nell’articolato percorso amministrativo legato all’intervento di escavo del fiume Temo, dalla zona del Ponte Vecchio fino alla foce. Con una determinazione firmata dal responsabile dell’area lavori pubblici e manutenzioni, Elena Beccu, l’Ente ha nominato Ornella Sanna come nuovo responsabile unico del progetto, in sostituzione della stessa Beccu. La decisione arriva dopo una lunga serie di atti amministrativi e aggiornamenti normativi che hanno interessato l’opera, finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
L’intervento, inizialmente dotato di un Cup specifico e regolato da una convenzione stipulata nel 2018 tra il Comune e l’ assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ha subito negli anni una riprogrammazione delle risorse e un aggiornamento delle procedure, fino alla recente decisione della Regione di sottoporlo a valutazione di Iipatto Ambientale. Proprio l’avvio della procedura di via e la necessità di ripartire dal livello di progetto preliminare, secondo quanto previsto dal precedente Codice degli appalti, hanno reso necessario riorganizzare i carichi di lavoro e individuare un nuovo Rup.
Le risorse attualmente disponibili per la progettazione ammontano a 300 mila euro, già assegnate nell’ambito della programmazione Fsc. Un passaggio amministrativo che segna la ripartenza di un’opera attesa da anni e considerata strategica per la sicurezza idraulica e la valorizzazione del Temo