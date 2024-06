Si parlerà di alimentazione sana il 18 giugno a Samugheo nel corso di un’iniziativa che vede coinvolti in prima persona i bambini della scuola dell’infanzia. Nell’ambito del progetto “Sportello di sviluppo del Sistema Rurale e Opportunità di Crescita” promosso dall’assessorato Agricoltura della Regione in collaborazione con Anci Sardegna, lo sportello di Samugheo (Comune capofila in partenariato con i Comuni di Allai, Asuni, Busachi, Ruinas, Villaurbana, Senis, Simaxis, Solarussa, Usellus, Zerfaliu), organizza per questa data un laboratorio di educazione alimentare, incentrato in particolare sulla merenda a base di pane. I bambini della scuola dell’infanzia, per tutta la mattina, saranno coinvolti nel percorso di sensibilizzazione sul tema della sana alimentazione basata sulle produzioni agroalimentari tipiche territorio.

“L’iniziativa – spiegano dal Comune - rappresenta la prima tappa di un percorso che lo Sportello dello sviluppo rurale di Samugheo intende portare avanti con il futuro coinvolgimento di tutte le scuole del territorio di riferimento, con il generale obiettivo di accrescere la consapevolezza e l’attenzione nelle giovani generazioni verso il cibo inteso come valore identitario, che non solo soddisfa un bisogno primario, ma che racconta trazioni, luoghi, rispetto per il territorio e la biodiversità e che garantisce la conservazione e lo sviluppo di attività tradizionali”.

