Medici di base, pediatri e analisi sulle criticità in alcuni servizi e strutture sanitarie. Temi scottanti e di stretta attualità, affrontati nella riunione dei sindaci del distretto sanitario Ales Terralba alla presenza del direttore generale dell'Asl 5 di Oristano Angelo Serusi e del direttore di distretto Andrea Floris.

Ben tredici i sindaci presenti, a significare come i temi sul tappeto non facciano dormire sonni tranquilli agli amministratori locali. Al termine dell'incontro, il presidente del distretto e sindaco di Ales Francesco Mereu, pur soddisfatto per le rassicurazioni avute dai vertici della sanità oristanese, non nasconde le difficoltà.

«Stiamo affrontando e cercando di risolvere tutti i problemi – evidenzia Mereu - ma riteniamo che sia finito il tempo dell'attesa e se non avremo riscontri tra breve su quanto richiesto, andremo direttamente a Cagliari in assessorato alla sanità».

Il direttore Serusi ha confermato dal suo canto che sono stati pubblicati i bandi per l’affidamento degli incarichi ai medici di famiglia e ai pediatri. Le buone notizie arrivano invece sul fronte strutture.

«Abbiamo avuto la certezza che stanno per iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo poliambulatorio di Mogoro – prosegue Mereu - mentre ad Ales è previsto il rifacimento della facciata e la tinteggiatura». Proprio oggi invece, sono iniziati gli interventi nella sede della farmacia territoriale di Ales al fine di rendere più dignitosa la sala d'attesa per l ritiro dei farmaci da parte dei cittadini.

