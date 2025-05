Con la soppressione dell’Ipab Asilo Orfanotrofio San Francesco di Ales, sancita dalla delibera della Giunta Regionale del 13 novembre dello scorso anno , il patrimonio immobiliare dell’ente passa nelle mani del Comune. Una nuova opportunità per restituire vita a uno spazio centrale del paese.

Il capogruppo della minoranza, Antonello Rossi, interviene con una proposta concreta. “ Perché non pensare, ad esempio, di destinare l’edificio – sottolinea Rossi- a nuova sede per le associazioni del paese , come l’Avis, i volontari del soccorso e i carabinieri in congedo, che oggi operano negli spazi di Corso Cattedrale. Sarebbe un modo per valorizzare il lavoro dei volontari e garantire loro ambienti funzionali”.

La proposta aprirà ora certamente il dibattito sulla riqualificazione dell’ex asilo, un tema sentito dalla comunità. Spetta adesso all’amministrazione comunale dare seguito o meno alle possibilità concrete di rilancio sufferite dal consigliere.

