Ales, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Terralba vince il concorso dei presepiPiazzamento d’onore per la Beata Vergine Assunta di Sardara
Si è svolta la premiazione della quinta edizione del concorso dei Presepi della Diocesi di Ales, promosso dagli uffici informatico e liturgico e dal quindicinale Il Nuovo Cammino. Alla presenza degli amministratori locali, i vincitori hanno ricevuto i riconoscimenti dalle mani di don Emmanuele Deidda, parroco della Cattedrale.
Per la sezione parrocchie, primo posto alla parrocchia San Pietro Apostolo di Terralba, che ottiene anche un premio da 150 euro. Piazzamento d’onore per la Beata Vergine Assunta di Sardara, terzo alla parrocchia Gesù Maestro di Tanca Marchesa. Nella sezione famiglie il miglior presepe è risultato quello di Marinella Podda di Arbus, premiata con una cesta di prodotti tipici, seguono Rosaria Patta di Villacidro e Giovanna Mocci di Gonnosfanadiga.
Per la sezione scuole, vittoria alla Scuola dell’Infanzia Nostra Signora di Bonaria di Ales, davanti all’Istituto Comprensivo di Terralba e all’Istituto “A. Loru-Dessì”.