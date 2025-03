Un'altro importante tassello per riorganizzare la sua presenza sul territorio è stato messo dalla Coldiretti. E' stata infatti inaugurata la nuova sede dell’ufficio zona di Ales, che si trasferisce in Corso Cattedrale 31.

La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente provinciale Paolo Corrias, del direttore provinciale Emanuele Spanò, del sindaco di Ales, Francesco Mereu.

A benedire i locali è stato il segretario del vescovo, don Emanuele Deidda, presenti anche i presidenti di sezione dei Comuni appartenenti all’ufficio zona e del segretario, Enrico Grussu con tutto il personale dell’ufficio, a testimonianza dell’importanza strategica di questa nuova sede.

«Inauguriamo un nuovo ufficio per rilanciare un segnale concreto della grande attenzione che Coldiretti dedica al territorio - dichiarano il presidente Paolo Corrias e il direttore Emanuele Spanò - siamo consapevoli delle difficoltà che alcune aree della nostra regione stanno affrontando, tra lo smantellamento dei servizi essenziali e il rischio di spopolamento. Per questo, anziché arretrare, abbiamo scelto di rafforzare la nostra presenza con investimenti mirati sulle sedi e sulle risorse umane, per garantire un supporto ancora più efficace alle imprese agricole nostre associate».

Coldiretti si conferma quindi come un corpo intermedio che funziona - hanno aggiunto Corrias e Spanò -, un’organizzazione che resta tra la gente e al servizio della comunità. Essere sul territorio, tra i cittadini e gli imprenditori agricoli, significa stare davvero vicini ai loro bisogni e rappresentare le loro istanze. Le nostre sedi non sono semplici uffici, ma punti di riferimento per chi lavora la terra, per chi produce e contribuisce a mantenere viva l’economia locale”.

L’ufficio zona di Ales è uno dei sette presidi operativi che compongono la Federazione provinciale di Oristano, insieme a quelli di Arborea, Cabras, Cuglieri, Ghilarza, Oristano e Terralba. Questo presidio rappresenta il punto di riferimento per 24 Comuni della zona interna, fornendo servizi e supporto agli agricoltori e agli allevatori locali.

