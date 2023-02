In campo avevano i calzettoni uno diverso dall’altro. Così i piccoli atleti della scuola calcio Ac Ales Academy e dell’Albagiara hanno voluto celebrare “la giornata dei calzini spaiati”. È stata una festa di sport per vincere le diversità e promuovere i valori di uguaglianza e rispetto fra i più giovani come la scuola calcio di Ales, fin dalla sua costituzione nel 2021, fa quotidianamente. «Con sacrifici insieme a diversi amici (fra gli altri Andrea, Stefano, Davide, Mariano ed Eddy) portiamo avanti varie attività per dare una speranza a tanti ragazzi e ragazze- spiega il responsabile Damiano Cadoni – abbiamo già “recuperato” diversi giovani che si erano allontanati dallo sport e talvolta basta davvero poco per imboccare strade sbagliate».

In meno di due anni la Ac ales ha raddoppiato gli iscritti, tra loro anche bambini di Pau, Morgongiori, Curcuris, Villaverde, Albagiara, Escovedu, Usellus, Simala, Gonnoscodina e Gonnostramatza. «Stiamo cercando di avviare progetti di collaborazione con i comuni della zona per far vivere giornate di sport anche a chi altrimenti sarebbe costretto a rinunciare». Le difficoltà non mancano ma nemmeno la voglia di crescere insieme. «Il Comune si è impegnato a cercare di metterci a disposizione una struttura con campo sintetico – aggiunge Cadoni – poi c’è il supporto delle famiglie, il gruppo di mamme che ci sostiene e aiuta anche per i rinfreschi, i nostri “terzi tempi”».

