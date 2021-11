Un cacciatore è ricoverato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo essere stato raggiunto da un proiettile, partito forse accidentalmente, durante una battuta al cinghiale nelle campagne di Ales, in provincia di Oristano.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Da quanto si apprende, la fucilata lo ha colpito di rimbalzo.

A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lui, che gli hanno prestato i primi soccorsi. Poi l’intervento del personale del 118 e dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale cagliaritano.

Come detto, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline/l.f.)

