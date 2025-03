L'attesa è stata davvero lunga, ma finalmente dopo 40 anni, il centro di salute mentale di Ales, situato in via Umberto, vicino al complesso sportivo ed al servizio di tutta la Marmilla, ha la sua rampa di accesso per i portatori di handicap.

A comunicarlo è lo stesso sindaco e presidente della conferenza dei sindaci del distretto sanitario di Ales – Terralba Checco Mereu, che manifesta grande soddisfazione per quella che definisce una importante conquista. «Devo esprimere il mio ringraziamento al direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi e al responsabile tecnico Daniele Saba», afferma Mereu, «per aver dato seguito ad una pressante richiesta che arrivava dall’utenza per un servizio indispensabile».

«Questo intervento», evidenzia Mereu, «si aggiunge ai lavori già completati recentemente per la riqualificazione delle facciate del poliambulatorio che sono state messe in sicurezza per la caduta di calcinacci, mentre a breve si interverrà per rendere i servizi igenici più decorosi».

