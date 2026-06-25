Tempo di importanti avvicendamenti nella Diocesi di Ales‑Terralba, dove l'arcivescovo Roberto Carboni ha ufficializzato una serie di nuove nomine pastorali che ridisegneranno la guida di diverse comunità nei prossimi mesi. Tra queste, spicca il passaggio storico per la parrocchia Cattedrale di Ales.

Dopo dieci anni di servizio nella comunità dei Santi Pietro e Paolo, prima come vice parroco e poi come parroco, don Emmanuele Deidda si prepara a lasciare. Dal 20 settembre sarà il nuovo parroco di San Nicolò Vescovo a Guspini. A guidare la Cattedrale arriverà il giovane sacerdote don Andrea Scanu, attualmente vice parroco a Gonnosfanadiga.

Dal 6 settembre sarà amministratore parrocchiale della Cattedrale di Ales, di San Sebastiano Martire a Curcuris e di San Simeone a Zeppara. Per lui si tratta di un incarico pastorale ampio e articolato, che si estenderà anche al mondo giovanile: il vescovo lo ha infatti nominato Assistente diocesano dei Giovani di Azione Cattolica e dell’Acr.

© Riproduzione riservata