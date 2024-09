Ha violato il divieto di avvicinamento verso una sua compaesana e ieri sera Paolo Picchedda, 84 anni, è stato bloccato dai carabinieri.

L’uomo, che era già stato condannato per molestie verso la donna, oggi è comparso davanti alla giudice Silvia Palmas e al procuratore Paolo De Falco per la convalida dell’arresto. Assistito dagli avvocati Andrea Crobu e Gianfranco Siuni, l’uomo ha sostenuto che stava andando in paese per avvisare il proprietario di tre cavalli che aveva messo in sicurezza perché si trovavano in mezzo alla strada.

Il processo per direttissima proseguirà il prossimo 25 settembre.

