Sabato e lunedì, ad Albagiara, si terranno i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, Patrono del paese e ricorrenza molto sentita dalla comunità. L’organizzazione è a cura della Pro loco, del Comune e della Parrocchia.

Sabato sono in programma i festeggiamenti civili. Alle 18 è prevista l’accensione e benedizione del fuoco. A seguire la cena per tutti, con prodotti tipici locali e balli tradizionali sardi in compagnia del fisarmonicista Silvano Fadda, presso la “Casa Museo” di via Cagliari.

Lunedì, invece, la parte religiosa. Dalle 16.30 ci sarà la processione lungo le vie Garibaldi, Mazzini, Porrino e di nuovo via Garibaldi per il rientro in Chiesa. A seguire la Santa Messa.

© Riproduzione riservata