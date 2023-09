Ad Albagiara, il Comune ha pubblicato il bando d’intervento dedicato ai “Contributi allo Sport”. Nello specifico sarà un “Incentivo allo sport per minori da 0 a 17 anni”.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale intende destinare una somma alle famiglie per incentivare la pratica sportiva dei minori residenti nel paese. Il contributo sarà concesso esclusivamente a coloro che frequentano con continuità durante l'anno le associazioni sportive accreditate con federazioni sportive.

La somma concessa andrà in base alla fascia di reddito delle famiglie del minore, attestato dalla certificazione ISEE, che va dai 40 euro al mese per la fascia di reddito più bassa, ai 35 euro per quella intermedia fino ai 30 euro per i redditi più alti. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 29 settembre, a mano all’Ufficio Protocollo, via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.albagiara.or.it o via posta all’indirizzo del Comune.

© Riproduzione riservata