Il Comune di Albagiara ha pubblicato il programma delle attività di animazione destinate ai bambini e ragazzi del paese, dai 6 ai 14 anni.

Il servizio si dividerà tra le giornate ad Arborea (sport e giochi in spiaggia e pineta), quelle a Torre Grande (sport e giochi in spiaggia con attività propedeutiche alla canoa) e le giornate al parco acquatico di Baradili. In tutto saranno 12 appuntamenti da trascorrere al mare e in piscina.

È prevista una contribuzione a carico dei partecipanti, calcolata in base alla certificazione Isee. Le adesioni al servizio dovranno essere consegnate al Comune entro il 16 giugno, compilando i moduli messi a disposizione dagli Uffici Comunali.

