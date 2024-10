Un appuntamento dedicato alla fascia più anziana della popolazione di Albagiara.

È questa l’idea dell’amministrazione comunale guidata da Marcello Pilloni che, per domenica 3 novembre, ha deciso di organizzare “La giornata della Terza Età”.

Una serie di attività all’insegna della socializzazione e del ritrovo, che partirà al mattino, alle 11, con la Santa Messa nella parrocchia del paese. Alle 12, invece, ci si sposterà presso il monumento ai caduti, dove verrà deposta una corona di alloro. Alle 12.30 i partecipanti si ritroveranno in piazza Mercato, per dirigersi poi dove si svolgerà il pranzo sociale, previsto per 13.

Per poter partecipare, gli interessati dovranno iscriversi, compilando i moduli presenti presso l’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura degli uffici comunali, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Sarà possibile presentare le richieste entro martedì 29 ottobre.

