Tappa ad Albagiara per la rassegna itinerante “Chistionis”. L’iniziativa, che ha come obiettivo favorire la discussione e il confronto in tante comunità locali su temi d’attualità, ma non solo, proporrà sabato, alle 18, negli spazi della sala consiliare, presso il centro sociale, l’appuntamento “Banditi”.

La serata è curata dalla Biblioteca Gramsciana, con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Pro loco. Cristina Garau dialogherà con Giovanni Farina, autore del libro “Nonostante i cacciatori di uomini 2”. Nel corso dell’incontro sono previsti anche gli interventi di Giancarlo Garau. «Il testo – spiega Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana - è incentrato sulla vita in carcere e sulle battaglie intraprese per ottenere giustizia da parte di Giovanni Farina, pastore e poeta, nato a Tempio nel 1950 e che ha scontato 42 anni di carcere in più carceri di massima sicurezza».

La rassegna itinerante “Chistionis”, oltre ad Albagiara, è stata ospitata, da maggio in poi, anche nei Comuni di Gonnosnò e Usellus.

