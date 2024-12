Albagiara è una comunità in fermento in vista delle attività di Natale. Nel piccolo paese ai piedi del Monte Arci, infatti, diverse le attività in programma nei prossimi giorni. A partire da giovedì, quando la Biblioteca comunale, con inizio alle 16.45, organizza l’evento “Il Natale dell’Asinello”; nel pomeriggio previste attività di lettura e laboratorio nel quale verrà creato il presepe.

L’iniziativa è riservata ai piccoli dai 3 anni in su. Sabato alle 16, Comune e Pro loco allestiranno i “Mercatini di Natale”, in piazza Mercato. Oltre a diverse idee regalo, è prevista anche tanta animazione per bambini, Babbo Natale, e uno spettacolo di luci. Alle 19, chiusura con la musica e i balli tradizionali con Lorenzo. Nel corso della manifestazione anche panini, bruschette e la tradizionale castagnata.

