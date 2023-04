Ancora due giorni di attesa e aprirà i battenti la manifestazione “Bosa Beer Fest”, considerato il più grande festival dedicato alla birra artigianale in Italia. Da sabato e sino al 25 aprile, saranno 4 giorni di festa all'insegna delle 16 birre europee, musica dal vivo e gastronomia.

L’evento rappresenta ormai da diversi anni una delle manifestazioni di punta della lunga primavera bosana. Intorno alla manifestazione ruotano numeri da capogiro in termini economici e di presenze. Gli organizzatori hanno lavorato senza risparmiarsi per presentare un evento ancora migliorato rispetto alle passate edizioni, anche per la condivisione che c’è stata da parte dall’assessorato regionale al Turismo, del Comune di Bosa e degli sponsor.

La straordinaria novità dell’edizione 2023 del “Bosa Beer Fest” è rappresentata da “Top of The Hops“, un concorso birrario che vedrà in lizza ben 30 birre sarde create appositamente per l’evento e ispirate a Bosa e al territorio. Lo stile scelto per il 2023 prevede birre chiare, di bassa fermentazione, basso grado alcolico e di ispirazione tedesca e ceca.

La manifestazione è un'altra iniziativa di promozione turistica che si svolgerà in un periodo di spalla di una stagione che per la Planargia si preannuncia molto positiva. La Regione ha inserito il festival bosano tra le iniziative di nicchia che ci saranno in Sardegna. Rientra tra quelle che hanno una promozione e una visibilità importante di quelle offerte in Sardegna ai turisti.

