Nel periodo autunnale prenderà il via a Mogorella una nuova attività che intende coinvolgere la comunità.

La Biblioteca comunale e le ragazze del Servizio Civile, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzano infatti “Mogorella In Fiore”. Attraverso questa iniziativa si andranno ad abbellire alcune aree pubbliche con le piantine, messe a disposizione dal Comune, utilizzando per piantarle materiali riciclati come cassette di legno, vasi decorati o vecchi pneumatici che hanno trovato una loro nuova utilità.

I partecipanti provvederanno a sistemare le varietà fiorite nelle vie del paese con l’aiuto delle volontarie del Servizio Civile. Le attività saranno rivolte ai bambini e agli adulti. Saranno proprio i più grandi a inaugurare “Mogorella In Fiore”, con il primo appuntamento programmato per domani, giovedì 9 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, che si ripeterà poi il 16 ottobre. I bambini, invece, si incontreranno martedì 14 ottobre, dalle 16 alle 17.30.

