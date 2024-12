Un ricco cartellone di eventi accompagnerà il periodo natalizio a Morgongiori.

A partire dal primo weekend di dicembre, fino al 30, il programma di animazione e intrattenimento “Natale 2024 a Morgongiori”, organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni.

«Tra gli obiettivi di quest’anno – commenta il sindaco Paolo Pistis - anche quello di realizzare un programma di attività di animazione, intrattenimento ed eventi socio-culturali per il periodo natalizio. Nasce così il Natale a Morgongiori 2024 al fine di favorire momenti di socialità, di aggregazione e condivisione, con iniziative per tutti».

Il via è stato lo scorso weekend, con la castagnata di sabato, organizzata dalla Pro loco, e il “Pranzo Natalizio di Comunità” di domenica. A metà mese, invece, l’inaugurazione dell’albero di Natale del paese. Dal 16 al 20 la consegna dei panettoni, a domicilio, agli anziani del paese. Il 20 la festa “Aspettando il Natale”, dedicata ai più piccoli, con tombolata, merenda e premi per tutti i bambini. Il 21 e 23, due laboratori: il primo dedicato alla creazione di decorazioni natalizie, dedicato ai minori, il secondo alla preparazione di biscotti, per nonni e nipoti. Il 26 il concerto di Natale, con i cori gospel e musica tradizionale.

La chiusura del cartellone il 30 dicembre, con l’inaugurazione della Biblioteca comunale, a cui seguirà il concerto di Moses. «L’intento – prosegue il sindaco - è quello di creare opportunità concrete di incontro teso a valorizzare la coesione comunitaria e la convivialità durante il periodo delle festività natalizie e non solo. Ci apriamo al territorio con gli eventi di fine anno che saranno occasione di importanti scambi culturali».

