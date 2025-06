Si chiama “Disegniamo Masullas”, il percorso pensato dall’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca verso una costruzione condivisa del nuovo Puc.

Il Comune, infatti, ha ottenuto un finanziamento per aggiornare il Piano Urbanistico Comunale e ora chiede la partecipazione dei cittadini, con idee, esternando i bisogni e le proposte per definire in maniera condivisa il futuro del paese. A questo proposito, nelle prossime settimane, sono in programma 3 incontri, tutti alle 17.30, nella sala consiliare del Municipio.

Il via venerdì 27 giugno: il primo appuntamento, dal titolo “Di cosa ha bisogno Masullas?”, sarà un incontro per raccogliere i bisogni della popolazione. Il secondo, invece, sarà mercoledì 9 luglio, con “Mappiamo Masullas”, un laboratorio di mappatura partecipata per le vie del paese. Infine, venerdì 25 luglio, la “Presentazione del Puc Preliminare”, un incontro di presentazione e raccolta di ulteriori osservazioni. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nel dare forma alle scelte urbanistiche di Masullas.

«Per noi – commenta il sindaco Ennio Vacca – mettere mano al Puc è estremamente strategico, perché quello che abbiamo attualmente è vecchio e non è adatto alle esigenze attuali di sviluppo urbanistico. Con questo adeguamento vogliamo ridefinire quella che è la strategia urbanistica di Masullas, in modo da rispondere a quelle che sono le esigenze che hanno manifestato i cittadini».

