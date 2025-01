Ad Aidomaggiore si guarda con interesse al cicloturismo. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Antonio Virdis ha infatti aderito all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo «Bici in Comune».

Un bando, con diverse linee di intervento, al quale il piccolo paesino sta partecipando in forma associata con Noragugume e Sedilo. «L’Amministrazione comunale sin dal primo giorno del suo insediamento ha posto particolare attenzione per lo sport in quanto fenomeno che non riguarda solo la sfera del tempo libero e dell'intrattenimento, ma rappresenta anche e soprattutto un fattore importante di inclusione sociale e territoriale», chiariscono dall’esecutivo Virdis.

Diversi gli obiettivi di “Bici in Comune”: promuovere la mobilità ciclabile e l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile come alternativa ecologica ai mezzi di trasporto tradizionali, riducendo l'inquinamento e migliorando la qualità della vita nelle città; riqualificare e garantire la sicurezza di piste ciclabili esistenti, finanziare progetti relativi all'organizzazione di eventi aggregativo-sportivi e promozionali, sostenendo iniziative che favoriscano la partecipazione comunitaria e la diffusione della cultura ciclistica, come eventi, gare, raduni e campagne di sensibilizzazione.

Ed ancora promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando l'attività fisica quotidiana attraverso l'uso della bicicletta, contribuendo al benessere fisico e mentale dei cittadini e della comunità; favorire lo sviluppo del cicloturismo, incentivando il turismo sostenibile su due ruote, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori italiani e sviluppando economia locale.

