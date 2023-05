Anche a Neoneli partono i corsi di formazione obbligatoria propedeutica alle abilitazioni per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per l’agricoltura.

Nel 2018 il Comune aveva organizzato il corso in presenza con i tecnici di LAORE, ora per il rinnovo dei patentini verdi conseguiti cinque anni fa si procederà con i corsi on-line.

Soddisfatto il sindaco Salvatore Cau, che spiega: «Neoneli si sta confermando sempre di più paese di vignaioli, e viste le tante richieste pervenute, circa 30, abbiamo pensato di programmare diversi incontri per fornire tutta l’assistenza necessaria per potersi registrare nella piattaforma di Sardegna Agricoltura, condizione essenziale per poter fare il corso».

Il sindaco quindi aggiunge: «Tra le varie iniziative di Casa Cultura c’è anche quella di un corso di informatica di base per la generalità dei cittadini (attivazione dello SPID, creazione di una casella di posta elettronica ecc.), per cui è stato facile contestualizzare questo genere di servizio. Anche perché Casa Cultura vuole essere aperta a tutti, diventare luogo di incontro quotidiano, e far avvicinare anche il mondo della campagna era e rimane un nostro obiettivo, anche perché la nostra storia ci racconta che la pastorizia e la viticoltura fanno parte a pieno titolo della nostra cultura».

