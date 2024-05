Agguato in pieno centro sabato notte a Tadasuni. Due fucilate sono state esplose contro un’auto di passaggio in corso Impero, la strada principale di Tadasuni: Ugo Marceddu, allevatore 62enne di Ghilarza, è rimasto miracolosamente illeso mentre era a bordo della sua Volkswagen Golf.

Vetri infranti mentre l’allevatore è riuscito a scampare all’agguato, un vero tentato omicidio. Immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. I militari hanno sentito a lungo Marceddu, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Solo un anno fa era stato coinvolto in una lite in piazza San Palmerio a Ghilarza: aveva ferito con una coltellata all’addome un allevatore 32enne ed era stato denunciato per lesioni aggravate.

Adesso sono al vaglio dei carabinieri anche le immagini della videosorveglianza che potrebbero aver immortalato movimenti sospetti ed elementi utili a fare chiarezza sull’episodio.

