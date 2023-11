Ad Ardauli il 4 e 5 novembre ritorna l’evento “Declinazioni d'autunno” a cura della Pro loco. Come sempre l'arte sarà declinata in tutte le sue forme: visiva, letteraria e musicale.

Si inizia il sabato mattina in piazza San Damiano con l'inaugurazione della mostra “Eravamo davvero far West? Nove taglie per nove artisti”.

Nel pomeriggio, alle 17,30 in biblioteca, è invece in programma l’incontro con Mario Guerrini, storico giornalista, radio e telecronista dei Tg Rai ma anche grande studioso e ricercatore di gravi fenomeni della Sardegna, quali il banditismo e l'anonima sequestri. E questo sarà il tema della serata.

Domenica apertura del museo di Ardauli e la mostra collettiva d’arte. L’associazione Prendas proporrà una mostra di strumenti musicali antichi, dalle 10 anche esposizione dei prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato e, a cura dell’associazione Paleoworking, la visita guidata alle Domus de Janas di Mandras. Alle 15 la piazza San Damiano ospiterà la gara di morra per ragazzi sino ai 14 anni.

