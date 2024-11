Ad Ardauli aperto il bando per l’assegnazione di contributi per acquistare e ristrutturare la prima casa.

Le domande possono essere inoltrate in Comune entro il 16 dicembre. L’Amministrazione comunale ha a disposizione per l’annualità 2024 59.521 euro. Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione, nella misura massima del 50 % della spesa e comunque per l'importo massimo stabilito dalla Giunta in 14.880, euro.

In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario; è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo Comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna (sotto i 3000 abitanti).

