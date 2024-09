Partirà lunedì 23 settembre, alle 15.30 presso la Sala Conferenze della biblioteca di Allai il corso di formazione rivolto ad operatori culturali e turistici sui temi dell’accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva nei luoghi della cultura, nell’ambito del progetto “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Civico Museo di Allai (CI.M.A.)”, finanziato al Comune di Allai con fondi PNRR.

Il corso di formazione si inserisce all'interno di un progetto articolato, che prevede interventi sull'accessibilità del museo e sulla sua raggiungibilità (attraverso il miglioramento del sito internet, la creazione di punti informativi fisici e virtuali e il posizionamento di segnaletica informativa), lo sviluppo di percorsi museali di visita autonoma e lo sviluppo di ausili per una fruizione ampliata dei contenuti oltre alla realizzazione di dispositivi per il superamento delle disabilità.

Il corso, che si svolgerà in modalità mista alternando incontri in presenza e apprendimento online, è rivolto a operatori culturali del territorio che hanno un’esperienza lavorativa nell’ambito della gestione di strutture museali, beni culturali, siti archeologici e ricoprono un incarico presso strutture museali, beni culturali, siti archeologici situati nei Comuni di Allai, Samugheo, Abbasanta, Fordongianus e Paulilatino.

Lo scopo della formazione, che sarà completata entro il prossimo mese di novembre, oltre a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per garantire l’accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva nei luoghi della cultura, è quello di consolidare in un’ottica di rete i rapporti tra gli operatori di questi presidi fondamentali per il territorio: Ci.MA Allai, MURATS Samugheo, Nuraghe Losa Abbasanta, Le Terme Romane di Fordongianus e Santa Cristina di Paulilatino.

