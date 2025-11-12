Mettere in sicurezza la viabilità e soprattutto chi ogni giorno percorre la strada che conduce al paese. È questa una delle priorità dell’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Virdis ad Aidomaggiore.

In questi giorni è arrivata la comunicazione di un finanziamento di 130 mila euro da parte della Regione per progettare gli interventi per mettere in sicurezza i costoni che sovrastano la provinciale 25. Già in passato si è proceduto in tal senso, ma occorre portare avanti nuove opere. Soprattutto nel periodo autunnale e invernale, con le piogge, capita di frequente che si stacchino dei messi mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone che transitano in quel tratto di strada.

Proprio di qualche settimana fa, in corrispondenza con le prime piogge, il distacco di un masso che fortunatamente si è fermato nella barriera paramassi che era stata realizzata anni addietro: «Abbiamo contattato subito la Provincia e il masso è stato rimosso, ma occorre salvaguardare ancora i territorio e mettere in sicurezza i cittadini e chi transita. Per intervenire ci vorrà circa un milione di euro, adesso intanto abbiamo le risorse per la progettazione», spiega il primo cittadino.

