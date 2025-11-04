Ad Aidomaggiore l’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Virdis ha stabilito le risorse e i criteri per l’assegnazione dei contributi alle associazioni del paese .Ammontano a 10 mila euro per attività ordinaria in ambito culturale, storico, tradizionale, turistico, sviluppo economico, progresso sociale dei giovani e della comunità. Altri 2000 euro per attività ordinaria in ambito sportivo ricreativo e del tempo libero e 1.500 euro per l'attività ordinaria svolta dalla Consulta Giovani. Stabiliti anche i criteri che però non verranno presi in considerazione per la Consulta (organo consultivo dell’Amministrazione) e per l’ASD Aidomaggiorese Calcio, essendo l’unica iscritta all’albo comunale delle associazioni sportive.

© Riproduzione riservata