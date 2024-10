Cultura, arte e sapori della tradizione di Aidomaggiore in primo piano nel paesino del Guilcier sabato 19 ottobre. Ritorna infatti l’appuntamento con “Aidumajore in festa”, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Guilcier e in collaborazione con la Pro loco. Sabato, alle 15, apriranno gli stand e le case tipiche. In mostra i prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato, i manufatti della tradizione. E poi dimostrazione della pigiatura con i piedi e la torchiatura dell’uva, il laboratorio della lavorazione dei formaggi, i punti ristoro con i piatti della trazione, mostre e possibilità di visitare le ricchezze storiche del paese. Per tutta la durata della manifestazione, per le vie del paese, si esibirà il Tenores Supramonte di Orgosolo. Tra gli stand e le case tipiche, a cura dell’associazione ArcheoAido, gireranno i componenti del Gruppo Medievale di Norbello. Alle 21 la scena sarà tutta per Maria Giovanna Cherchi.

© Riproduzione riservata