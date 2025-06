Ad Abbasanta, il 6 giugno, appuntamento alle 18,30 in piazza della Vittoria per un evento di ampio respiro patrocinato dal Comune e dal Gruppo Scout di Abbasanta.

Si inizia con lo spettacolo teatrale “L’altalena” di e con Andrea Serra, maestro in ospedale al Microcitemico di Cagliari. A seguire si parlerà del docufilm L’Altalena” della regia di Francesco Palomba.

«Andrea porterà in scena "L’Altalena", lo spettacolo teatrale in cui racconta la sua esperienza come insegnante all’interno dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, dove insegna a bambine e bambini da circa vent’anni. Il regista Francesco sta trasformando questo racconto in un documentario: L’Altalena diventa così anche un progetto cinematografico, attualmente in fase di riprese», spiegano dal Comune.

