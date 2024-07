Dal 15 luglio al 5 agosto ad Abbasanta è possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell'intervento regionale denominato "Nidi Gratis", relativamente al primo semestre 2024. Il Bonus Nidi Gratis è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati ed è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non superi 40mila euro. Ai nuclei familiari ammessi al beneficio è erogato un contributo fino ad un massimo di 2.200 euro ripartiti in 11 mensilità da 200 euro, per l’anno 2024, per gli importi ISEE tra 0 e 30.000 euro, 1.833,37 euro ripartiti in 11 mensilità da 166,67 euro per gli importi ISEE tra 30mila e 40mila euro.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: copia del documento di identità e tessera sanitaria dei genitori, copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, copia delle fatture relative al pagamento della retta per la frequenza dei servizi della prima infanzia periodo gennaio/giugno 2024, copia IBAN con l’indicazione dell'intestatario/degli intestatari, che dovrà coincidere con il nominativo del genitore che presenta l’istanza.

Le domande possono essere presentate al Comune di Abbasanta o tramite e-mail all’indirizzo sociale@comune.abbasanta.or.it in formato pdf o imbucandole nella cassetta postale situata all’esterno del Municipio.

© Riproduzione riservata